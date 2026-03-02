الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ في بداية الحرب.

وبحسب البيان، أسفر الهجوم عن مقتل نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية، سيد يحيى حميدي، ورئيس جهاز المخابرات، جلال فور حسين.

كما قُتل معهما عدد من كبار المسؤولين عن دعم وكلاء ايران حول العالم.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين استهداف قيادي بارز من "حزب الله" في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وجاء في بيان الجيش: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في حزب الله".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم ليس المستهدف في هجوم الضاحية.

وذكرت القناة 13 أن القصف استهدف شخصيات في الذراع العسكري لـ"حزب الله".