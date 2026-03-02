حسن رداد: تسليم ذوي همم عقود توظيف لدمجهم في سوق العمل

بدأ وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، زيارته إلى محافظة الجيزة بجولة موسعة داخل جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد سامح فريد رئيس ومؤسس الجامعة ووزير الصحة الأسبق، وعدد من قيادات الجامعة، ومدير مديرة عمل الجيزة كريم ابو السعود، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

واستهل الوزير الزيارة بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، في رسالة تؤكد أن دمج أصحاب الهمم في سوق العمل يمثل أولوية وطنية، ويعكس إيمان الدولة بقدراتهم وطاقاتهم ودورهم الحقيقي في مسيرة التنمية الشاملة.

كما استمع الوزير والحضور إلى فيديو تعريفي عن جامعة الجيزة الجديدة، استعرض رؤية الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، ونهجها في ربط التعليم بسوق العمل، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وفي كلمة له قال الوزير رداد:"يسعدني في مستهل هذه الزيارة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة وقيادات جامعة الجيزة الجديدة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، على حفاوة الاستقبال في هذا الصرح العلمي المتميز، الذي يمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا للتعليم الحديث المرتبط باحتياجات سوق العمل، ونموذجًا مهمًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات التعليمية في دعم التنمية وصناعة مستقبل أفضل لشباب مصر..وأضاف :"وأؤكد أن الجامعة هي البيت الحقيقي الذي يتخرج منه الشباب مؤهلين لسوق العمل، فالتعليم هو الأساس لبناء الإنسان، وهو البوابة الحقيقية للتشغيل، وتقليص الفجوة بين الدراسة والوظيفة...كما أؤكد حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتأهيل الشباب وفق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي." ..وقال الوزير :"ونحن اليوم نسلم عقود عمل جديدة لذوي الهمم، فإن ذلك يمثل أولوية وطنية للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانًا بحقهم الأصيل في العمل اللائق، ودورهم الحقيقي في التنمية الشاملة، من خلال برامج تشغيل وتدريب وتمكين حقيقية ومستدامة."

من جانبه، رحّب الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد بمعالي وزير العمل، مهنئًا سيادته بتوليه حقيبة وزارة العمل، ومؤكدًا سعادته بالتعاون المشترك مع الوزارة، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والتنسيق في ملتقيات التوظيف، بما يفتح آفاقًا حقيقية أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل.وأضاف رئيس الجامعة:"اليوم يوم مهم بالنسبة لي على المستوى الإنساني قبل المهني، فقد عملت سنوات طويلة مع أصحاب الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، وشاهدت عن قرب معاناة الأسر، ومدى التحديات التي تواجههم في التعامل مع الإعاقة. التجربة أثبتت أن الكثير من الشباب يمكن تأهيلهم ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، فصاحب الإعاقة ليس ‘معاقًا’ بل هو صاحب احتياجات خاصة، وله الحق الكامل في الاندماج والمشاركة والإنتاج."

وفي مناقشات جانبية أكد الجانبان أن جامعة الجيزة الجديدة تمثل أحد النماذج الرائدة في التعليم التطبيقي المرتبط بسوق العمل، وأن الشراكة بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية تمثل مسارًا استراتيجيًا لبناء الإنسان المصري، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني...و شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وملتقيات التوظيف، بما يخدم الشباب المصري، ويعزز مسار التنمية الشاملة للدولة المصرية.