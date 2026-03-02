ميدو: يوروتشيتش لم يحترم الزمالك

قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق إن مدرب بيراميدز لم يحترم نادي الزمالك وهذا كان من أسباب الهزيمة امام الأبيض امس.



وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏يوروتشيتش لم يحترم ⁧‫#الزمالك‬⁩ بالقدر الكافي لعب مباراة مفتوحة كأنه يلعب أمام فريق صغير!! لم يعطي مصطفى فتحي وزالاكا أي أدوار دفاعية وطلب من ظهيري الجنب التقدم سويا في مواقف كثيرة دون أي تغطية لهم من وسط الملعب ده غير ان واضح ان لاعبي ⁧‫#بيراميدز‬⁩ لم يتم تأهيلهم نفسيا للمباراة بشكل جيد!!



حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.