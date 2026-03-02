قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قال  لم نبدأ الحرب لكننا ننهيها تحت إدارة ترامب، ومساعي إيران لدعم برنامجها النووي لم تعد تشكل أي تهديد.


وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أنه يجب تغيير النظام في إيران، ونشن حربا على إيران من أجل تغيير النظام، و إيران تشن قصفا عشوائيا في المنطقة، ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإيران كانت تماطل في المفاوضات.


ولفت إلى أن إيران تخطط للقضاء على القوات الأمريكية،  ودمرنا بنى تحتية تابعة للبحرية الإيرانية، ونحن من نضع شروط الحرب، وعملياتنا في إيران حاسمة للقضاء على قدراتها الصاروخية.


وتابع:" ننفذ عملياتنا الجوية في إيران بدقة شديدة، واستخدمنا قاذفات استراتيجية في عملياتنا العسكرية ضد إيران".


 

إيران القاهرة الإخبارية وزير الدفاع الأمريكي ترامب

