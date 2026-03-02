قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف الفرق بين التبذير والإسراف في رمضان

حسام موافي
حسام موافي
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن شهر رمضان يحمل دروسًا مهمة للمسلمين، مشيرًا إلى أن الصيام يعلم الإنسان الوسطية والتحكم في نفسه، ويبعده عن التبذير والإسراف في الحلال والحرام على حد سواء.

وأوضح الدكتور موافي ، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن رمضان يمر بسرعة كبيرة، ويأتي مع فرصة عظيمة للتعلم وتطبيق قيم الدين في حياتنا اليومية.

وأضاف أن الصيام يعلم الإنسان التوازن بين الفضائل، موضحًا الفرق بين التبذير والإسراف، حيث أن التبذير يكون في الحرام ويُعد من أفعال «إخوان الشياطين»، بينما الإسراف هو الإفراط في الحلال مثل الطعام أو الشراب أو الصرف دون حكمة، مؤكّدًا أن الله يحب من يحرص على عدم الإسراف.

وأشار موافي، إلى أن الصيام يعلم الإنسان الاعتدال، فكما أن التهور ليس الشجاعة، والبخل ليس الكرم، فإن الفضيلة الحقيقية تقع في الوسط، مؤكّدًا أن الإنسان يجب أن يكون مستعدًا لكل يوم دون تشاؤم أو قلق، مع الحفاظ على أمواله وملابسه وموارده، لأن «محدش عارف بكرة حيحصل إيه».

وتابع: رمضان بمثابة مدرسة ربانية لتعليم الإنسان كيف يكون صالحًا ويعيش وفق القيم الإيمانية، مؤكدًا أن هذه الدروس لا تُدرس في أي كلية أو مدرسة، بل هي تجربة عملية يعلمها الصيام مباشرة.

واختتم الدكتور موافي حديثه بالتأكيد على أن هذه القيم والدرس العملي للصيام «لا يعوض أبدًا»، مشيرًا إلى أن رمضان فرصة ذهبية لتعزيز الصلاح الشخصي والوسطية في الحياة، داعيًا الله أن يوفق الجميع للاستفادة من هذا الشهر الفضيل. 

التبذير والإسراف حسام موافي ربي زدني علمًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

جلاش بالسبانخ والفراخ

هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد