الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر
د. عصام محمد عبد القادر

عندما ندرك ماهية الخير، ونكتشف دروبه، ونقتنع بثمرة نتاجه، ونكتسب ممارساته؛ فإن التمسك بسياجه، يعد من أفضل القيم، وأزكاها؛ لذا فقد خلقنا الله -تعالى- على هذه الأرض لغاية الاستخلاف؛ حيث عمارة الأرض، ونشر العدل في خضم أسوار الفضيلة؛ كي يحيا الإنسان بكرامة، ويستطيع أن يؤدي رسالته بما ينسجم مع فطرته السوية، وإراداته الحرة؛ حينئذٍ يوقن ما عليه من واجبات، ويحرص على أداء مهامه بإتقان، ويتمسك بالحقوق المشروعة، ويعزّز فضائل من شأنها أن تشيع مناخ الأمن، والأمان، والطمأنينة؛ ومن ثم فإنه يصبح كالشمس، طلعته تضيء جوانب مكانه.
بعد الرحيل لا يتبقى من أثرنا إلا سيرة يتبادلها كل من يهتم بأمرك، ويتعاطى تفاصيل سجل حياتك، كل ما يكنُّ لك المحبة في القلوب؛ لكن الأبقى أثرًا ما تتركه من بصمات، تتمثل في مشاتل الخير المروية بعطاء منك عن طواعية؛ حيث ما ينفع الناس، وما يصلح من أحوالهم، وما يؤثر إيجابيًا في وجدانياتهم، وما يضيف إلى رصيد الخبرة لديهم، وما يسهم في زيادة خبراتهم نحو عمارة الأرض؛ فما أجمل! قول ربنا في كتابه العزيز «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ» (الرعد: 17).

الموت سُنّةٌ كونية ماضية، لا يردّها طولُ زمانٍ، ولا يقصِرها قِصرُه، كونه قدرًا محتومًا، ومن ثمّ، فإن مسؤوليتنا أن نصوغ، أو نصنع أثرًا باقياً، ينفع البشرية جمعاء، ويضيف لبنةً في صرح العمران في مجال من مجالاته؛ لتتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمضي به قُدمًا في درب النهضة، والإعمار، وبناءً عليه فإنه يتبدّى لنا أن قيمة العمر تُقاس بما يُخلِّفه الفرد من أثر، لا بما يستهلكه من زمن؛ لذا فإن مراجعة الذات قد أضحت ضرورةً أخلاقية، نُحسّن بها أقوالنا، وأفعالنا عن وعيٍ، وقصد؛ سعيًا إلى غايةٍ كبرى، تُثمر نفعًا باقياً.

حينما ترى بأم عينيك رجلًا، يحب الخير، ويمشي في دروبه، ويناضل من أجل خدمة الناس، ويقدّم التضحية من ماله، ووقته، وجهده؛ فاعلم أنه فقيها بالنتاج، وأن تجارة لا ريب فيها رابحة، وأن إدراكه لفلسفة الحياة قويمة، وفي إطارها السليم، وأن قلبه قد بات مطمئنًا، لا يشغله إلا العمل الصالح؛ لذا أعتقد أن هذه النماذج المضيئة، وما أكثرها! تعد قدوة في المسير، بل ينبغي أن نستظل بخطاها؛ فقناعتي أن من ذاق حلاوة، وطلاوة العطاء، يصعب أن يتخلى عنه، مهما تفاقمت التحديات، وتكاثرت الصعوبات، وازدادت تموجات الأحداث.
قلوبُ الخير، والمريدةُ للعطاء، تزدهرُ أيّامُها بخدمةِ الجميع، دون استثناء؛ فتغدو الحياةُ في أنفاسها بعثة سامية، تحمل الصلاح، وفي خُطاها رحمةٌ، وفي عطائها نورٌ، يبدّد الظلمة، وإن قصرت أيامُها في دنيا الفناء، وغابت الأجسادُ عن مرمى العيون، فإن الرسالة لا تغيب؛ كونها حفرت أثرها في أفئدة الناس، وغرست بذور الخير في تربة الضمائر، فسقى الزمانُ طيبَها، فلم تذروه الرياح؛ ومن ثمّ نوقن أن العمرَ الحقيقي ليس بطول السنين، بل بعمق الأثر، وأن المعيشة المفعمة بالنفع، والبر تستحق أن تُعاش، وتُخلَّد في ذاكرة القلوب.

العمر لا يُقاس بالزمن، مقولةٌ يراد بها إدراك الحقيقة؛ فليس من المعقول أن نغفل عن الواقع، ونقف عند عتبة الوهم، عبر تكريس جهودٍ، تستهدف بناء مجد شخصي، يزول باعتناق الروح، ويُنسى مع مجريات الأحداث المتسارعة، والأدوار المتقلبة، والنفوس المتغيرة؛ فمن يتضامن معك اليوم لمصلحةٍ في دنياه، لن يذكرك بخير بعد رحيلك؛ لذا، فلنحصد مزيدًا من دروب الخير، ونبعث الأمل في النفوس، ونضع فلسفاتٍ، تحمل إيجابية العطاء، ونعزّز مسيرة البذل، ونتآزر مع كل صاحب فضل على الناس، ونشدُّ على أعضاده؛ لتعُمَّ الفائدة، ويتكاثر أصحاب القلوب الحاملة لمعان الخير في أرجاء المعمورة؛ فما أقصرها! من حياة، وما أجملها! من رسالة الإعمار، التي يبقى أثرها خالدًا.. ودي ومحبتي لوطني، وللجميع.

الاستخلاف عمارة الأرض الفضيلة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

صلاة الضحى

صلاة الضحى .. الأزهر للفتوى يوضح أكبر عدد ركعات لها وكيفية أدائها

سؤال الطفلة نور

هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور حسام شاكر

قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

