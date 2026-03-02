قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027

استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
حسام الحارتي

يستضيف استاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض- المغلق بسبب أعمال التجديد والتطوير- المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس آسيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الإثنين، وذلك في نسخة تُعدّ بمثابة محطة أساسية قبل استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

وسترفع طاقة الملعب الاستيعابية إلى نحو 72 ألف متفرّج بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما كانت نحو 58 ألف متفرج سابقا.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان من كوالالمبور،: "سيشكّل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية... خلفية لكل من المباراة النهائية المنتظرة بشدة، وكذلك مباراة الافتتاح التي ستشهد مشاركة المنتخب السعودي، المضيف وبطل آسيا 3 مرات".

وسيحتضن الملعب 4 مباريات ضمن دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في دور الـ 16 وأخرى في ربع النهائي وقبل النهائي مطلع فبراير، بحسب الاتحاد الآسيوي.

وعُرف الملعب شعبيا باسم "الخيمة"؛ نظرا لسقفه المستوحى من بيت الشعر البدوي التقليدي، وهو الأكبر بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة القارية.

المدن المستضيفة لبطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم

تقام البطولة في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر، على النحو التالي:

في الرياض، تحتضن المباريات ملاعب: استاد جامعة الملك سعود (26 ألف متفرج)، استاد المملكة آرينا (26 ألف متفرج)، استاد جامعة الإمام محمد بن سعود (25 ألف متفرج)، ملعب نادي الشباب (13 ألف متفرج).

وفي جدة، يستضيف المباريات، كلا من: استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (60 ألف متفرج) ثاني أكبر ملاعب البطولة، استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية (26 ألف متفرج).

وأخيرا، يستضيف ملعب الخبر، وهو الملعب الجديد المتطور الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج ويقترب من الاكتمال، مباريات في جميع أدوار البطولة باستثناء النهائي.

معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2027 لكرة القدم

تشهد النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية تطبيق مفهوم معسكرات المنتخبات للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الاتحاد الآسيوي.

ويهدف هذا المفهوم إلى تسهيل تنقلات المنتخبات المشاركة، حيث سيتم تخصيص فندق وموقع تدريبي ثابت لكل منتخب طوال فترة إقامته. 

كما سيتم توفير مرافق مخصصة لكل منتخب في الملاعب المختلفة عند انتقاله لخوض مبارياته في المدن المستضيفة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن تحديد مباريات البطولة ومواعيد انطلاقها سيتم خلال القرعة النهائية في 11 أبريل بالرياض.

وكانت قطر، مضيفة مونديال 2022، استضافت النسخة الماضية من كأس آسيا قبل عامين وتوجت بلقبها.

استاد مدينة الملك فهد الرياض كأس آسيا المنتخب السعود بطل آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

جانب من الاجتماع

شمس الحكمة .. تفاصيل مشروع السكن البديل للعائلات في العلمين

بالصور

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد