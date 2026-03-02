استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027

يستضيف استاد مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض- المغلق بسبب أعمال التجديد والتطوير- المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس آسيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الإثنين، وذلك في نسخة تُعدّ بمثابة محطة أساسية قبل استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

وسترفع طاقة الملعب الاستيعابية إلى نحو 72 ألف متفرّج بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما كانت نحو 58 ألف متفرج سابقا.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان من كوالالمبور،: "سيشكّل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية... خلفية لكل من المباراة النهائية المنتظرة بشدة، وكذلك مباراة الافتتاح التي ستشهد مشاركة المنتخب السعودي، المضيف وبطل آسيا 3 مرات".

وسيحتضن الملعب 4 مباريات ضمن دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في دور الـ 16 وأخرى في ربع النهائي وقبل النهائي مطلع فبراير، بحسب الاتحاد الآسيوي.

وعُرف الملعب شعبيا باسم "الخيمة"؛ نظرا لسقفه المستوحى من بيت الشعر البدوي التقليدي، وهو الأكبر بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة القارية.

المدن المستضيفة لبطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم

تقام البطولة في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر، على النحو التالي:

في الرياض، تحتضن المباريات ملاعب: استاد جامعة الملك سعود (26 ألف متفرج)، استاد المملكة آرينا (26 ألف متفرج)، استاد جامعة الإمام محمد بن سعود (25 ألف متفرج)، ملعب نادي الشباب (13 ألف متفرج).

وفي جدة، يستضيف المباريات، كلا من: استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (60 ألف متفرج) ثاني أكبر ملاعب البطولة، استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية (26 ألف متفرج).

وأخيرا، يستضيف ملعب الخبر، وهو الملعب الجديد المتطور الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج ويقترب من الاكتمال، مباريات في جميع أدوار البطولة باستثناء النهائي.

معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2027 لكرة القدم

تشهد النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية تطبيق مفهوم معسكرات المنتخبات للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الاتحاد الآسيوي.

ويهدف هذا المفهوم إلى تسهيل تنقلات المنتخبات المشاركة، حيث سيتم تخصيص فندق وموقع تدريبي ثابت لكل منتخب طوال فترة إقامته.

كما سيتم توفير مرافق مخصصة لكل منتخب في الملاعب المختلفة عند انتقاله لخوض مبارياته في المدن المستضيفة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن تحديد مباريات البطولة ومواعيد انطلاقها سيتم خلال القرعة النهائية في 11 أبريل بالرياض.

وكانت قطر، مضيفة مونديال 2022، استضافت النسخة الماضية من كأس آسيا قبل عامين وتوجت بلقبها.