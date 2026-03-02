قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أذهلتني بهجومها ضد العرب .. ترامب: نسحق إيران.. والأخطر لم ينفذ بعد
زوجة النني المغربية تحذف صورهما معا وتلغي متابعته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

​في لحظة فارقة من عمر التاريخ، وبينما كان الضباب اللندني يلف أروقة القصور العتيقة، تهاوت أسطورة الحصانة التي ظن البعض أنها عصية على الانكسار. لم تكن مجرد عملية أمنية عابرة، بل كانت إعلاناً صريحاً عن نهاية حقبة "القداسة المتوهمة"، حيث لم تشفع الألقاب ولا الدماء الملكية لصاحبها حينما اصطدمت بصخرة الواقع المرير والملفات التي أزكمت الأنوف ببشاعتها.
​إن ما شهدته ردهات قصر ويندسور وساندينجهام من مداهمات، يضعنا أمام تساؤل جوهري حول طبيعة النفوذ حينما يفسد، وحينما يتحول المنصب العام إلى ستار لممارسات يندى لها الجبين. لقد تجاوزت القضية حدود الفضيحة الأخلاقية لتدخل في نفق التآمر على مصالح الدولة وتسريب المعلومات الاستخباراتية، ما جعل الغطاء يرتفع تماماً عمن ظن أن عرشه يحميه من المساءلة.
​وهنا نستحضر في وجداننا الإيماني العميق الحقيقة الخالدة التي أرساها المولى عز وجل في كتابه الكريم، حينما بين لنا أن الظلم والفساد هما مؤذنان بخراب العمران وزوال النعم، حيث يقول سبحانه: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. فالسقوط هنا ليس سقوطاً لشخص بمفرده، بل هو تدمير لمنظومة الاستعلاء بالمنصب والتجرؤ على حقوق الضعفاء والقاصرين.
​هذا الانكسار الذي نراه اليوم في أروقة "ويندسور" ليس مجرد إجراء قانوني بحق فرد، بل هو زلزال يضرب القواعد التي استندت إليها حصانات القرون الخالية. وتلك الصيحات التي تعلو اليوم مطالبة بالعدالة للقاصرات والضحايا، هي صدى لسنوات من القهر الذي مورس في الخفاء، تحت ستار من النفوذ والجاه الزائف. لقد توهم البعض أن الجدران العالية ستحجب الرؤية عن العيون، وأن الألقاب ستظل درعاً واقياً من رياح التغيير، ولكن سنن الكون تخبرنا بغير ذلك؛ فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
​إننا أمام حالة من "الارتباك الكوني" في دوائر النفوذ؛ هذا الأمير الذي جُرد من مهامه الرسمية وصار ملاحقاً بمداهمات الفجر، يمثل حلقة الوصل في سلسلة من الجرائم التي لم تعد مجرد نزوات عابرة، بل غدت "تجارة عوارض" منظمة. وتلك الوثائق المصادرة، من هواتف وأجهزة كمبيوتر ومراسلات مشفرة، هي الصندوق الأسود الذي يخشى الجميع فتحه؛ لأن ما فيه قد لا يسقط أفراداً فحسب، بل قد يزلزل أنظمة وهياكل سياسية كاملة.
​وفي المشهد الأخير لهذا الفصل، نرى الأمير الذي كان يوماً ملء السمع والبصر، يقف وحيداً في مواجهة المحققين في يوم ميلاده الذي تحول من احتفال بالوجود إلى مساءلة عن الموجودات. لقد خفتت أضواء القصر، وتوارى المدافعون، وبقي الحق وحده يطالب باسترداد ما سُلب. يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}.
​السؤال الذي يطرحه قلمنا الآن: هل ستكتفي العدالة بتقديم "كبش فداء" ملكي لتهدئة الرأي العام، أم أننا بصدد عملية تطهير جذرية لا تفرق بين أمير وغفير؟ هذا ما ستكشفه الأيام الحبلى بالمفاجآت، وتلك هي الضريبة التي يجب أن تدفعها المؤسسات العريقة لكي تبقى حية في ضمير شعوبها؛ فالحق مرّ المذاق، لكن عاقبته هي النجاة.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

صلاة الضحى

صلاة الضحى .. الأزهر للفتوى يوضح أكبر عدد ركعات لها وكيفية أدائها

سؤال الطفلة نور

هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور حسام شاكر

قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

