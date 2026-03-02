القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات تحرض على أعمال العنف والبلطجة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء بالقاهرة.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على أعمال العنف والبلطجة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.