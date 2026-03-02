ضبط سائق تعدى على طليقته بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طليقها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه بالقاهرة .



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة من (ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها (سائق - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها بسبب خلافات بينهما لعدم إنفاقه عليها ومنعه من رؤية أنجاله.



أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.