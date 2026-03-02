اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

بعد انفصاله عن الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) بفويس نوت، تعرَّض آسر ياسين أو شخصية دكتور حسن التي يقدمها لهجوم كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تزامن أيضًا مع هجوم كل شخصيات المسلسل من أصدقاء وأقارب عليه بسبب قرار الانفصال عن نور والعودة إلى طليقته نادية (هنادي مهنا).



بعد أن كانت شخصية حسن هي شخصية البطل الشعبي المثالي الذي أحب الجمهور مشاهدته، أصبحوا فجأة يصفونه بالتوكسيك، كما أن شقيقته عاليا (نور إيهاب)، وشلة أصدقائه على رأسهم شهيرة (فدوى عابد) أصبحوا يعاملونه بالكثير من اللوم والفتور في التعامل، بعد أن كسر قلب نور أبو الفتوح.



وفي الحلقة نفسها، لا يبدو أن النساء تعيش حياة سعيدة، حيث أن مها (ناردين فرج) تكتشف خيانة زوجها مروان (أحمد حسن) في الصومعة، بعد أن تأجلت رحلتها، لتشهد الخيانة بنفسها، كما أن وفاء (صابرين النجيلي) مساعدة نور تحصل على طلاقها من زوجها محمود (محمد السويسي) الذي تتم محاكمته بتهم السرقة والعنف ضد زوجته وتعاطي مواد مخدرة.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

