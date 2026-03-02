أمين عاطف واصف: تعلمت معرفة عمر القطع الفضيّة القديمة بين 85 و90 سنة

تحدث أمين واصف، نجل عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن شغفه الكبير بالفضيات والتراث، قائلاً: "أنا حبيتها قوي التفاصيل دي".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن التعرف على القطع القديمة وتحديد عمرها ومكان صنعها أصبح جزءاً أساسياً من خبرته العملية.

وأوضح أن كل قطعة فضة تحمل توقيع صانعها، وهو ما يعطيها قيمة فنية وثقافية فريدة، مستعرضاً مثال خلخال من سيوة المصنوع على يد أكبر صانع فضة هناك "مكاوي".

وذكر، أن الفضة التراثية في مصر ليست مجرد زخارف، بل تحمل وظائف عملية ضمن الحياة اليومية في كل منطقة، مثل استخدام الخرفان في بعض الاحتفالات أو الملابس التقليدية.

وأكد أن هذه القطع تعكس ثقافة المجتمع المحلي وتاريخه، كما أنها تمثل مهارة الصانع وإبداعه. وأشار إلى أنه بدأ تعلم هذه التفاصيل منذ الصغر، وأنه تمكّن من معرفة عمر القطع الذي يصل إلى 85 – 90 سنة، موضحاً أن هذه الخبرة جعلته يقدّر التراث ويحب مهنة صناعة الفضة بعمق.

وأكد أمين واصف أن أول خطواته في عالم البيع كانت بسيطة جداً، ولكنه تعلم منها أهمية الفهم الدقيق للقيمة الفنية والتاريخية للفضيات، وهو ما يعزز دوره اليوم في إدارة الأعمال العائلية، والارتقاء بصناعة الفضة التراثية في مصر، مع الحفاظ على أصالتها وإظهارها بشكل حضاري للعالم.