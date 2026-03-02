نجل عاطف واصف: أستطيع التعرف على عمر أي قطعة فضة ومعرفة بلد صنعها

قال أمين واصف، نجل عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، إنّ أول الأشياء التي باعها في حياته كانت قطع صغيرة من الفضة مثل خواتم و(بريسليت) و(عُقد): "أكيد كنت بروح لبابا وأقوله على فكرة أنا بعت كذا هات الفلوس".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن أول مبلغ قبضه من والده كان في حدود 500 إلى 1000 جنيه في سنة 2000، معتبراً أن هذه المبالغ كانت كبيرة جداً في ذلك الوقت.

وتابع أن تعلمه من والده شمل الكثير من التفاصيل الدقيقة في صناعة الفضة: "في الفضة نفسها القديمة عرفني إزاي أبص على الحتة دي، أعرف دي فضة ولا لأ، الأول أعرف لو فضة عمرها تقريباً كام سنة، معمولة في أنهي بلد".

وتطرق أمين واصف إلى خبرته في التعرف على القطع التراثية، مشيراً إلى خلخال من سيوة، وقال: "النقاشات دي كلها خاصة بواحد سيوي، وكل صانع فخور باللي هو بيعمله فبيحط اسمه على الحاجة من جوه، وده كان أكبر صانع فضة هناك اسمه مكاوي".

وواصل: "الحاجات دي كانت لها علاقة بالثقافة المحلية، كل قطعة لها وظيفة وزخارف خاصة بالمنطقة، يعني لو في خرفان أو حاجات ماشية مع البنات، كل حاجة لها ديزاين ووظيفتها الخاصة".

وأكد أمين واصف، نجل عاطف واصف رئيس مجلس إدارة ش

ركة واصف للفضيات، أنه أحب تعلم هذه التفاصيل بشكل كبير، مشيراً إلى أن عمر هذه القطع يصل إلى 85 – 90 سنة.