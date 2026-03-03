قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة

هاجر رزق

أفادت وزارة الدفاع القطرية بنجاح التصدي لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق في الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

و نفت قطر، اليوم الثلاثاء، ما نشرته وكالة "بلومبرج" بشأن استنفاد مخزون صواريخ "باتريوت" لديها.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لقطر إنه "خلافا لما تم نشره من قبل وكالة بلومبرج مساء يوم الإثنين، فإن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية".

وأضاف البيان: "أثبتت القوات المسلحة القطرية، في مواقف عديدة، كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة".

وشدد البيان على أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداما تاما للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".

واختتم البيان بالقول إنه "يتم النظر حاليا في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

