يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية بأن 15 طائرة أمريكية للتزويد بالوقود في طريقها إلى الشرق الأوسط.





ومن جانبها، أعلنت الكويت، فجر اليوم الثلاثاء، التعامل مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان: "القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها".

وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قد أعلن بحسب وكالة الأنباء الكويتية أن ما تم رصده "منذ بدأ العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيرة".