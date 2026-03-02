قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
أخبار البلد

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية
إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد أول أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2026، والتي تجذب اهتمام الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث يسعى الكثيرون إلى ترتيب خطط الإجازات والالتزامات الدراسية والعائلية، والتي تزايدت معدلات البحث عن الموعد الرسمي للعيد بالتزامن مع صدور التقديرات الفلكية.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

التقديرات الفلكية لعيد الفطر 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان لعام 1447هـ / 2026م سيكون 29 يوما فقط وفقا للحسابات الفلكية، مشيرا إلى أن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر فلكيا ستكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، حال ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 29 رمضان.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية المعتمد.

مدة بقاء هلال شوال في السماء

تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب الشمس لفترات متفاوتة، على النحو التالي:

مكة المكرمة: نحو 30 دقيقة
القاهرة: نحو 35 دقيقة
باقي محافظات مصر: من 30 إلى 37 دقيقة
العواصم والمدن العربية والإسلامية: من 11 إلى 42 دقيقة

وبناء على ذلك، يتوقع فلكيا أن يكون الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي يظل مرهونا بثبوت الرؤية الشرعية.

كما يعد يوم الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان) أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، والتي تبلغ نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

موعد صلاة عيد الفطر 2026

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحا، مع اختلافات طفيفة في التوقيت بين المحافظات وفقا للموقع الجغرافي. ومن المنتظر أن تعلن وزارة الأوقاف المصرية المواعيد الرسمية لكافة المحافظات قبل حلول العيد مباشرة.

إجازة عيد الفطر 2026 للطلاب والمعلمين

بحسب الأجندة الرسمية، تمتد إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء المصري القرار النهائي المنظم للإجازة في القطاعين العام والخاص قبل العيد بأيام قليلة.

وتسهم معرفة الموعد المتوقع لأول أيام العيد في مساعدة الأسر على تنظيم الرحلات والأنشطة العائلية، إلى جانب ضبط الجداول الدراسية ومواعيد الامتحانات.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

  الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

عيد شم النسيم: الاثنين 13 أبريل 2026
عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026
عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026
وقفة عيد الأضحى: الثلاثاء 26 مايو 2026
عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026
رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو 2026
ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو 2026
ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026
المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

وتبقى الرؤية الشرعية للهلال هي الفيصل في تحديد الموعد النهائي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

