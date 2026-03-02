كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، قائلاً: "جميع الخيارات مطروحة"، وذلك رداً على سؤال حول احتمال شنّ هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "كان رئيس الأركان متواجداً على الحدود الشمالية، والتقى قادة الفرق وقائد القيادة الشمالية، وأطلعهم على الخطط، ووافق عليها"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع دفرين: "الخلاصة هي أن جميع الخيارات مطروحة. سنعمل على نزع سلاح حزب الله وإزالة أي تهديدات تُحدق بالمواطنين الإسرائيليين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز قواته على الحدود الشمالية خلال الصراع مع إيران.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الاثنين" شن سلاح الجو غارات على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي التي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مقر قيادة لفيلق القدس.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، واصل مهاجمة منصات إطلاق صواريخ أرض أرض ومواقع استخدم لتصنيع الوسائل القتالية للقوات الإيرانية، علاوة على مواقع أخرى تابعة لسلاح الجو للحرس الثوري الإيراني.