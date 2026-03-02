ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب الان في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويحظى سعر الذهب باهتمام متزايد من المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، خاصة مع التحركات السريعة التي يشهدها السوقان المحلي والعالمي، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة.

جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع 8,480 جنيه – سعر الشراء 8,425 جنيه

عيار 21:

سعر البيع 7,420 جنيه – سعر الشراء 7,370 جنيه

عيار 18:

سعر البيع 6,360 جنيه – سعر الشراء 6,315 جنيه

عيار 14:

سعر البيع 4,945 جنيه – سعر الشراء 4,915 جنيه

الأوقية (الأونصة) بالجنيه:

سعر البيع 263,760 جنيه – سعر الشراء 261,980 جنيه

الأونصة بالدولار:

5,339.03 دولار

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، ولذلك يتسم سعره بالتقلب المستمر صعودا وهبوطا وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

معدل سعر الفائدة عالميا

تحدد البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة وفقا للأوضاع الاقتصادية، سواء برفعها لمواجهة التضخم أو خفضها لتحفيز النمو. وعادة ما تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب، إذ يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة الإقبال عليه.

أسعار النفط عالميا

يشهد سوق النفط تقلبات مستمرة، وغالبا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق، ما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

حجم الإنتاج والعرض والطلب

تلعب كميات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب معدلات العرض والطلب في الأسواق، دورا حاسما في تحديد السعر.

فزيادة الطلب مقابل محدودية المعروض تدفع الأسعار للصعود، والعكس صحيح.

ويبقى الذهب أحد أهم أدوات التحوط والادخار، خاصة في فترات التوترات الاقتصادية والتقلبات المالية العالمية.