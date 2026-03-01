تجربة مبهرة لفلاح مصري.. أحمد من البحيرة ذهب لاستصلاح الصحراء فحدثت مفاجأة سارة

قال الإعلامي عمرو الليثي: خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، إلى الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، بالفلاح والمزارع أحمد من محافظة البحيرة ولديه قصة كفاح مشرفة في الزراعة واستصلاح الأراضي

وقال أحمد : ورثت الفلاحة أبا عن جد وكان معي دبلوم صنايع واستمريت في الزراعة بجانب والدي ، ولدي ثلاثة أولاد في التعليم وفي الإجازة بينزلوا الأرض معي ويزرعوا ، ووالدي كان لديه ٣ فدادين قمنا بزراعتها وبخاصة محصول الفراولة وواجهت العديد من التحديات وتغلبت عليها وحاليا ازرع قمح والزراعات التصديرية



وأضاف: كنت أحلم بالتوسع في الأرض وزراعة المزيد وهنا كان القرار الهام في حياتي وهو استصلاح أراضي جديدة ، وبفضل الله والبنك الزراعي ازدادت الأراضي والفدادين ووصلت الي ٣٠ فدان ، ويعمل معي حاليا عدد كبير في قصة كفاح ونجاح يوميا وربنا رزقني وجعلني سبب في رزق عدد كبير من الفلاحين

وتابع: صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتهما وخسرت في بداية حياتي ولكني كنت قوي وصابر ، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة أسرتي ومستوي المعيشة لهم

وأوضح ان حياتي تحسنت بعد ما نجحت وأولادي تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم، ومهتم جدا بتعليمهم الزراعة وأن يكون بداخلهم حب هذا الأمر وتكرار التجربة والزارعة كانت. سبب في الخير وما نحن فيه

ووجه النصيحة الي كل إنسان مقبل علي خوض تلك التجربة بأن يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة

واختتم: أهم شئ أن نكافح ونخلص في عملنا ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير .