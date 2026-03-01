بدء الموجة التاسعة من عمليات الوعد الصادق 4 ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الأحد، أنه بدأ الموجة التاسعة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد أهداف في كافة أنحاء إسرائيل و أهداف أمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان له: "تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ 4 صواريخ كروز"، متابعا: "في أعقاب الهجوم، فرّت حاملة الطائرات الأمريكية من موقع انتشار مهامها باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي".





وأكد الحرس الثوري أنه "تم تدمير رادار منظومة "ثاد" (THAAD) التابع لشبكة الدفاع المضاد للصواريخ للكيان الصهيوني في منطقة "الرويس بالإمارات" بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ نقطوي (دقيق) تابع للقوة الجوية والفضائية للحرس الثوري".





وأردف: "تعرضت سفينة دعم وتزويد بالوقود تابعة للمجموعة البحرية الأمريكية للقصف بأنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة على عمق 700 كيلومتر من ساحل "تشابهار"، مما أدى إلى تعطيلها وخروجها من دائرة العمليات".





وأختم قائلا: "لا تزال المنظومات الصاروخية المتقدمة والمضادة للقطع البحرية التابعة للحرس الثوري تطارد الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة".