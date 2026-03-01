أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن أي تحرك نحو إغلاق مضيق هرمز ستكون له انعكاسات خطيرة على حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن التوترات المتصاعدة منذ أكتوبر 2023 ألقت بظلالها على العديد من الدول، ومن بينها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياحي.

إجراءات لتأمين الاحتياجات

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجاتها الأساسية، لافتًا إلى توافر احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية والغاز والأدوية، وفق خطط قصيرة وطويلة الأمد، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي بتداعيات الصراع الدائر.

وأضاف أن عدداً من الخطوط الملاحية العالمية قرر تعليق عبوره عبر البحر الأحمر في ظل استمرار العمليات العسكرية، مؤكدًا أن المشهد الإقليمي لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في ظل إصرار أطراف دولية على استكمال تحركاتها العسكرية.

الولايات المتحدة وإيران

وفي سياق حديثه عن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أشار موسى، إلى حجم الدعم العسكري الذي تتلقاه إسرائيل من واشنطن، مؤكدًا أن الترسانة الإسرائيلية تعتمد بشكل أساسي على تسليح أمريكي متطور، سواء دفاعي أو هجومي.

مرحلة إقليمية شديدة الحساسية

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتشديد على رفض مصر لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، مؤكدًا موقفها الداعم للأشقاء في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهم واستقرارهم، في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.