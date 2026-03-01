وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية

غادر وزير الدفاع الإيطالي “جيدو كروسيتو”، إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عائدا إلى إيطاليا، على متن طائرة عسكرية؛ بسبب تعليق الرحلات الجوية عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال وزير الدفاع الإيطالي - على منصة (إكس) اليوم الأحد - إنه يواصل إدارة الوضع الحساس منذ أمس، بكل الأدوات التقنية اللازمة للقيام بذلك في أثناء وجوده بالخارج، وأنه عائد إلى إيطاليا.

ولفت إلى أنه يعود بمفرده؛ لتجنب تعريض الآخرين لمخاطر إذا سافروا معه في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه سيترك عائلته بالإمارات.