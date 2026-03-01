تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية في مصر منذ بداية الحرب الايرانيه رغم اجازة البورصة العالمية، وصعد سعر الجرام بما يقرب إلى 500 جنيه.

وواصل سعر الذهب اليوم الاحد 1-3-2026، الارتفاع على مستوى جميع الاعيرة الذهبية .

وصعد سعر الجنيه الذهب فوق مستوى الـ 60 ألف جنيه مسجلا الان 60400 جنيه

وجاء هذا الارتفاع بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، فارتفع سعر الذهب في السوق المحلي متأهبا للارتفاع الذي سيحدث فور بدء عمل البورصة العالمية .

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5278 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6471 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7550 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8629 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 60.400 ألف جنيه.