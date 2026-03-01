قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية في مصر منذ أمس السبت رغم اجازة البورصة العالمية، وصعد سعر الجرام بما يقرب إلى 500 جنيه.

وجاء هذا الارتفاع بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، فارتفع سعر الذهب في السوق المحلي متأهبا للارتفاع الذي سيحدث فور بدء عمل البورصة العالمية .

ووقف البعض اليوم التسعير لسعر الذهب في مصر، بعد ارتفاع أمس المبالغ فيه.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5278 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6437 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7510 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8583 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 60.080 ألف جنيه.

