عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية في مصر منذ أمس السبت رغم اجازة البورصة العالمية، وصعد سعر الجرام بما يقرب إلى 500 جنيه.

وجاء هذا الارتفاع بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، فارتفع سعر الذهب في السوق المحلي متأهبا للارتفاع الذي سيحدث فور بدء عمل البورصة العالمية .

ووقف البعض اليوم التسعير لسعر الذهب في مصر، بعد ارتفاع أمس المبالغ فيه.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5278 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6437 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7510 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8583 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 60.080 ألف جنيه.