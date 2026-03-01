شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في سباق البنية التحتية للسيارات الكهربائية، أعلنت شركة BYD إطلاق تطبيقها الجديد Flash Charging بالتزامن مع التوسع السريع في نشر شبكة شحن فائق القدرة داخل الصين، بقدرة تصل إلى 1,500 كيلوواط، وتؤكد هذه الخطوة توجه الشركة لتقليص الفارق الزمني بين شحن السيارات الكهربائية وتعبئة الوقود التقليدي.

تطبيق Flash Charging، الذي طرح رسميا على متاجر أندرويد في أواخر فبراير 2026 بعد فترة اختبار غير معلنة، يقدم منصة شحن متكاملة تشمل ميزة Plug-and-Charge التي تتيح بدء الشحن تلقائيا بمجرد توصيل الكابل دون الحاجة لمسح رمز QR، إلى جانب التسوية التلقائية للدفع، والبحث عن المحطات، وعرض الأسعار بشفافية، والملاحة المباشرة إلى أقرب نقطة شحن.

يتزامن إطلاق تطبيق Flash Charging مع استعداد الشركة للكشف عن تقنيات جديدة خلال فعالية مرتقبة في 5 مارس، تشمل تطويرات على منظومة الشحن الميجاواطية، وبطاريات الجيل الجديد، وأنظمة القيادة المساعدة.

على مستوى العتاد، بدأت BYD نشر شواحن مبردة سائلا من فئة "Megawatt Flash Charging"، بقدرات تشغيل فعلية بلغت 1,360 كيلوواط، فيما أظهرت وحدات حديثة قدرة قصوى تصل إلى 1,500 كيلوواط وتيار يبلغ 1,500 أمبير، وتضع هذه الأرقام الشركة في فئة أعلى بكثير من معظم الشبكات العامة في الصين، التي تتراوح قدراتها بين 250 و600 كيلوواط.

يعتمد النظام على معمارية كهربائية بجهد 1,000 فولت، ما يسمح بتمرير تيارات مرتفعة بكفاءة حرارية أفضل، ووفق بيانات متداولة، يمكن إضافة نحو 400 كيلومتر من المدى خلال خمس دقائق تقريبا في ظروف مثالية، وهو ما يقرب تجربة الشحن من زمن التزود بالوقود.

وتخطط BYD لإنشاء أكثر من 4,000 محطة شحن فائقة القدرة مملوكة لها، بالتوازي مع شراكات توسع شبكة تتجاوز 15,000 محطة على مستوى البلاد، ورغم عدم نشر تفاصيل التوزيع الجغرافي حتى الان، فإن المؤشرات تؤكد أن المشروع يدخل مرحلة انتشار تجاري واسع، في محاولة لإعادة تعريف معايير الشحن السريع عالميا.