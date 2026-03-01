بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن ملايين الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وذكرت صحف الاحتلال أن إيران أطلقت دفعة صاروخية ثقيلة باتجاه إسرائيل وهاجمت دولًا أخرى بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عديدة في دبي.

كما جرى تفعيل صفارات الإنذار في الكويت استعدادًا لموجة ثالثة من الإنذارات، بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ إيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني: «لن نسمح بتوقف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية، حيث نفذنا الموجة السادسة من عملية الوعد الصادق 4 واستهدفنا 27 موقعًا من القواعد الأمريكية في المنطقة».

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن ردنا الانتقامي سينفذ بهجمات متتالية، وسنقوم بخطوة مختلفة وقاسية.