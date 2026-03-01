سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 .. شهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2026، وذلك وفق أحدث البيانات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي، إذ حافظت أسعار الصرف على مستوياتها دون تغيرات كبيرة، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، ليسجل داخل بنك مصر نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي تكرّر في عدد من البنوك الكبرى، بما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لأي تغييرات محتملة في أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي يعد المؤشر الأبرز في حركة الأسواق المالية والتجارية داخل مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.86 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع، وهو ما يعكس السعر الاسترشادي الرسمي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية.

ويُعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة السوق، حيث تستند إليه المؤسسات المالية في تقييم مستويات العرض والطلب على النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات عدد من البنوك الأخرى، ما يعكس حالة من التقارب في أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية الكبرى.

ويعكس هذا الاستقرار توازنًا بين تدفقات النقد الأجنبي والطلب المحلي، في ظل سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تُذكر مقارنة ببداية التعاملات، وهو ما يعكس استقرارًا واضحًا في حركة العملة داخل أحد أكبر البنوك الحكومية.

ويُلاحظ أن الأسعار داخل بنك مصر جاءت متطابقة مع البنك الأهلي، ما يعزز من حالة الثبات النسبي في السوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية إلى نحو 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع، ليُسجل مستويات أقل نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مع استمرار الفروق الطفيفة بين البنوك.

ويعكس هذا التفاوت المحدود اختلاف سياسات التسعير داخل كل بنك وفقًا لحجم الطلب وتوافر العملة الأجنبية.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

حقق سعر الدولار داخل المصرف المتحد نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، ليستقر ضمن نفس النطاق السعري السائد في معظم البنوك.

ويؤكد ذلك على استمرار حالة الاستقرار العام في السوق المصرفي، دون تحركات مفاجئة في أسعار الصرف.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، ليأتي متماشيًا مع أسعار البنوك الحكومية الكبرى.

ويُظهر هذا التوافق بين البنوك المختلفة وجود حالة من الانضباط في سوق الصرف المحلي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم

بلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع، ليسجل أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة، بفارق طفيف عن باقي المؤسسات.

ويعكس هذا الفارق المحدود اختلافات طفيفة في سياسات التسعير دون تأثير جوهري على السوق.

سعر الدولار في بنك البركة اليوم

وصل سعر الدولار داخل بنك البركة إلى نحو 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، ليظل ضمن نفس النطاق العام للأسعار في باقي البنوك.

ويؤكد ذلك استمرار حالة الاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف، مع غياب أي تقلبات حادة في الأسعار.

خلاصة حركة سعر الدولار اليوم

تعكس أسعار الدولار المعلنة اليوم الأحد 1 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك المصرية، مع تقارب واضح في مستويات الشراء والبيع، وهو ما يشير إلى توازن العرض والطلب داخل السوق.

ويترقب المتعاملون في السوق أي مستجدات قد تؤثر على حركة العملة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط سعر الدولار بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.