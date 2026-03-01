جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته

أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا أن التأكد من مقتل المرشد الإيراني خامنئي وأفراد أسرته سيكون بمثابة جريمة كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب.

وكتب أسامة سرايا عبر حسابه على فيسبوك: "إذا تأكد مقتل المرشد الإيراني خامنئي وأفراد أسرته، تكون أمريكا ترامب ارتكبت خطأً، أو بالتحديد جريمةً ليس من السهل أن يغتفرها العالم الإسلامي، وخاصة الشيعة، ولا يخدم أهدافها في كل أنحاء العالم".

وأضاف سرايا أن إيران نفسها ارتكبت جرائم بضرب المدنيين والمطارات في دول الخليج، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

وأعربت مصر عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع، ويؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة، والتي سيكون لها بلا شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وجددت مصر – في بيان للخارجية – التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية، وأن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

وأدانت مصر بشدة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها، واحترام مبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديًا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.