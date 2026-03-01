قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته

أسامة سرايا
أسامة سرايا
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا أن التأكد من مقتل المرشد الإيراني خامنئي وأفراد أسرته سيكون بمثابة جريمة كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب.
وكتب أسامة سرايا عبر حسابه على فيسبوك: "إذا تأكد مقتل المرشد الإيراني خامنئي وأفراد أسرته، تكون أمريكا ترامب ارتكبت خطأً، أو بالتحديد جريمةً ليس من السهل أن يغتفرها العالم الإسلامي، وخاصة الشيعة، ولا يخدم أهدافها في كل أنحاء العالم".
وأضاف سرايا أن إيران نفسها ارتكبت جرائم بضرب المدنيين والمطارات في دول الخليج، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
وأعربت مصر عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع، ويؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة، والتي سيكون لها بلا شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
وجددت مصر – في بيان للخارجية – التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية، وأن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.
وأدانت مصر بشدة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.
وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها، واحترام مبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديًا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

الكاتب الصحفي أسامة سرايا المرشد الإيراني خامنئي خامنئي دونالد ترامب حسن الجوار الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

الشرع يؤكد لولي العهد السعودي وقوف سوريا إلى جانب المملكة

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد