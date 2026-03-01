سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الخالق صلاح

علّق المطرب سمسم شهاب على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا إعجابه الشديد بصوتها واعتباره من أجمل الأصوات المصرية.

 وقال «شهاب» خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "شيرين صوتها يذوب القلب، وعشقها ليس له حدود الصوت المصري الأصيل يمر من خلالها، فهي تمثل مصر والعرب كلهم".

وأضاف شهاب أن شيرين تتمتع بمرونة فنية فريدة تمكنها من أداء جميع أنواع الغناء: «شيرين تستطيع أن تغني الشعبي والطرب بكل براعة. لديها فلكسبيلتي تمكنها من التكيف مع أي لون غنائي».

وأشار شهاب إلى أن الأزمة التي تمر بها شيرين تحتاج إلى صبر ورعاية: "ندعو لها جميعًا أن يهديها الله نفسها، فالإنسان عندما يحبه الله يهديه، وعندما يغضب منه يسلط عليه نفسه.. صوتها الجميل وجماهيرها بالملايين تستحق أن تعود أفضل مما كانت".

واختتم شهاب حديثه بالتأكيد على أن شيرين صوت مصر بلا منازع، إلى جانب أصوات أخرى مثل أنغام وأمال ماهر: «شيرين تمثل عبق الطرب المصري، ولا أحد يستطيع إنكار حجم موهبتها وجمال صوتها».

