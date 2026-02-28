قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات
محمد الغزاوى

أعلنت أسرة الفتاة شهد اتخاذها إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خاضوا في عرض ابنتهم واتهموها بقتل فاطمة خليل خطيبة خالها عروس بورسعيد والبلطجة وتعاطي المواد المخدرة، ونشروا صورًا واضحة لها واسمها كاملًا على نحو اعتبرته الأسرة تشهيرًا متعمدًا، وذلك عقب ثبوت براءتها أمام جهات التحقيق وإخلاء سبيلها رسميًا.


وأكدت الأسرة، في تصريحات خاصة، أنها بدأت بالفعل في تحرير محضر رسمي ضد المتورطين في نشر تلك الادعاءات، متهمة إياهم بالسب والقذف والتشهير، مشددة على أن ما جرى لم يكن مجرد شائعات عابرة، بل حملة منظمة للنيل من سمعة فتاة بريئة وأسرتها.


 

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

وقالت والدة شهد في أول تصريح لها بعد انتهاء الأزمة إن من بين من نشروا الاتهامات أشخاصًا كانت لها خلافات سابقة معهم في نطاق عملها، بعدما انتصرت عليهم مهنيًا، على حد وصفها، فاستغلوا الواقعة لتصفية حسابات قديمة، وأشعلوا نار الشائعات حول فتاة بريئة بهدف فضيحتها والنيل من أسرتها، مؤكدة أن الله أنصف ابنتها وأظهر الحقيقة أمام المجتمع.


وكانت شهد قد ظهرت عقب إخلاء سبيلها بعد تحقيق استمر لساعات طويلة، كشفت تفاصيل ما حدث يوم الواقعة، وأكدت أنها بريئة من جميع الاتهامات التي وُجهت إليها، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيمن خاض في عرضي”، ومشددة على أنها لا تقوى على رؤية الدماء ولا يمكن أن تقدم على فعل قتل، مضيفة أن المجني عليها فاطمة كانت بمثابة الشقيقة لها، ومن أقرب الناس إلى قلبها.

وتحدثت شهد كذلك عن الاتهامات التي طالتها بشأن علاقتها بخالها محمود، خطيب المجني عليها، مؤكدة أن خالها بالنسبة لها في منزلة الأخ الأكبر والأب، وأن علاقتها به لا تتجاوز حدود العادات والتقاليد المعروفة داخل الأسرة، لافتة إلى أنها مخطوبة لابن خالتها وتبادله مشاعر واضحة ومعروفة للجميع.


من جانبه، عبّر والدها عن غضبه الشديد مما تعرضت له ابنته، قائلاً إنه فوجئ بعد ثبوت براءتها بكم الاتهامات التي نُشرت بحقها، والتي شملت اتهامها بالبلطجة وتعاطي المخدرات، بل ونسج روايات عن علاقة غير شرعية وقتل بدافع الغيرة، مؤكدًا أن كل تلك المزاعم ثبت بطلانها، ومتوعدًا بملاحقة كل من أساء إلى ابنته قانونيًا حتى آخر يوم في حياته، على حد تعبيره.


وكانت أسرة شهد قد حررت محضرًا رسميًا ضد عدد من الأشخاص والصفحات، تتهمهم فيه بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


يُذكر أن فتاة تُدعى فاطمة خليل لقيت مصرعها أثناء زيارة منزلية لأسرة خطيبها بمنطقة الكاب جنوب محافظة بورسعيد، وفي بداية التحقيقات دارت الشبهات حول عدد من أفراد الأسرة، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق إلى أن المتهمة بارتكاب الجريمة هي زوجة شقيق الخطيب، وتدعى دعاء، حيث جرى حبسها على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل باقي المشتبه فيهم، بما أكد براءة الأسرة كاملة وقصر الاتهام على المتهمة وحدها في الواقعة.

بورسعيد محافظة بورسعيد عروس بورسعيد قرية الكاب

