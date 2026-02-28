محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال رفع الرتش بمحيط قصر الثقافة على مساحة 6700م| شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ميدانيًا أعمال رفع تراكمات الرتش والمخلفات بمحيط قصر ثقافة بورسعيد، وذلك على مساحة تقدر بنحو 6700 متر مربع، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق غير المستغلة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال رفع الرتش بمحيط قصر الثقافة على مساحة 6700م

خلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من رفع المخلفات بالكامل، مؤكدًا أن هذه المناطق سيتم استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ عبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد، ورئيس حي المناخ شيماء العزبي، إلى جانب الأجهزة التنفيذية والمعنية، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، تواصل الأحياء على مستوى المحافظة تنفيذ حملات مكثفة لرفع تراكمات الرتش والمخلفات من مختلف المناطق.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان استدامة النتائج وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.