محافظ بورسعيد يوجه بوضع مخطط للارتقاء بالمنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة |صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بالمحافظة للوقوف على الحالة العامة للمنطقة وبحث سبل تطويرها ورفع كفاءتها.

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد تصور متكامل للارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة المحيطة بالمكتبة، بما يشمل تحسين أعمال النظافة، وتنسيق وزيادة المسطحات الخضراء، ورفع أي إشغالات، إلى جانب دراسة مقترحات تطوير الواجهات المحيطة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي للمكان.

كما تفقد المحافظ مكتبة مصر العامة من الداخل، واطلع على أقسامها المختلفة ومستوى الخدمات المقدمة للرواد، موجهاً بتكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بما يعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ثقافي يخدم أبناء بورسعيد بمختلف فئاتهم العمرية

وقد رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق.