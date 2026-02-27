إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة 27 فبراير، إقبالا وصفه مراقبون بـ"التاريخي"، إذ توافد المهندسون منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في تمام الساعة 10صباحًا إلى مقر النقابة بشارع عرابي، في مشهد عكس حالة من الحراك النقابي غير المعتاد.

12,500 مهندس مستهدف للإدلاء بأصواتهم

ويبلغ عدد المهندسين الذين يحق لهم التصويت نحو 12 ألفًا و500 مهندس، وسط مؤشرات قوية على مشاركة واسعة لاختيار النقيب و7 أعضاء لعضوية مجلس النقابة.

وأكد المهندس وائل حرز، رئيس اللجنة الانتخابية، أن الإقبال جاء كبيرًا منذ الوهلة الأولى، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام كامل، وسط تنظيم إداري دقيق يعكس الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق النقابي.

وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب، إلى جانب 7 مقاعد لعضوية المجلس، موزعة بواقع مقعدين لشعبة الكهرباء، ومقعدين لشعبة الميكانيكا، ومقعد لكل من شُعب: المدني، والعمارة، والهندسة المتنوعة التي تضم تخصصات الغزل والنسيج، والبترول والتعدين، والهندسة الكيميائية وغيرها.

وشهد محيط النقابة، تواجدا مكثفًا وتنظيمًا لافتًا، مع انتشار إداري منظم لتيسير دخول وخروج الناخبين دون تكدس، في ظل أجواء هادئة ومنضبطة رغم تزامن الانتخابات مع صيام شهر رمضان.



كما لفتت الشاشة العملاقة المقامة خارج اللجان أنظار الحضور، حيث تجمّع عدد كبير من المهندسين أمامها لمتابعة البث المباشر المنقول من داخل مقار اللجان، عبر كاميرات مثبتة تُظهر صناديق الاقتراع بشكل مباشر، في خطوة عززت من الشفافية وبثت الطمأنينة بين الناخبين.

وتضم اللجنة الانتخابية، برئاسة المهندس وائل حرز، كلًا من المهندس رفعت البغدادي، والمهندس أحمد قابيل، والمهندس أحمد إمام، والأستاذ تامر الأطروش، إلى جانب إشراف قضائي كامل على أربع لجان انتخابية، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، قبل أذان المغرب، وسط توقعات بزيادة نسب الإقبال خلال الساعات الأخيرة من اليوم.