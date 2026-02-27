محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مكتبة مصر العامة اليوم لمتابعة سير انتخابات نقابة المهندسين بالمحافظة، مؤكداً على أهمية التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

واطلع المحافظ على تجهيزات اللجان وتهيئة أماكن التصويت بما يضمن راحة المواطنين والمندوبين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وخلال الزيارة، شدد المحافظ على أهمية الشفافية والنزاهة في الانتخابات، داعياً جميع المشاركين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي بوعي ومسؤولية.

رافق المحافظ كل من: المهندس ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة، وعدد من قيادات النقابة بالمحافظة.

وأنهى المحافظ جولته بتوجيه الشكر لجميع القائمين على تنظيم الانتخابات، مؤكداً حرص المحافظة على دعم جميع الهيئات المهنية وتشجيع المشاركة الفعالة في أنشطتها بما يعزز العمل الهندسي والخدمات المقدمة للمواطنين.