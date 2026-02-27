قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
ناصر السيد

قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، على قناة فوكس نيوز، إن هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن أسئلتها أمام زوجها، الرئيس السابق بيل كلينتون، ما يقارب اثنتي عشرة مرة خلال جلسة استجوابها يوم الخميس.

وكتب كومر على منصة "إكس" : "يجلس الرئيس السابق بيل كلينتون أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب ويجيب عن الأسئلة تحت القسم"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار كومر يوم الخميس إلى أن جلسة استجواب بيل كلينتون ستكون "أطول" من جلسة استجواب هيلاري كلينتون، نظرًا لوجود أدلة موثقة أكثر على علاقة بيل كلينتون بجيفري إبستين.

وقال كومر: "ظلت تكرر أنها لا تربطها أي علاقة بجيفري إبستين، بل وصفته بأنه دجال ومحتال، وما إلى ذلك" مضيفا : "حسنًا، لقد صرحت مرارًا وتكرارًا تحت القسم أنها لم تقابل جيفري إبستين قط. ولكن السبب وراء تكرار الأسئلة عليها هو أننا كنا نقدم أدلة جديدة باستمرار".

وأوضح أن هيلاري كلينتون سُئلت عن علاقات إبستين بمبادرة كلينتون العالمية، لكنها قالت إنها كانت تشغل منصباً منتخباً في ذلك الوقت الذي كان الجمهوريون يسألون عنه لكن من المرجح أن يُسأل بيل كلينتون أيضاً عن هذه العلاقات بشبكة كلينتون.

جلسة ساخنة بالكونجرس كومر هيلاري إبستين هيلاري كلينتون استجواب هيلاري كلينتون

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

