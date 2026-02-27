داخل مطبخ «زاد العزة الرمضاني»… أياد مصرية تفطر الصائمين في غزة

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده لإفطار مليون صائم من أهل غزة، ضمن حملة «إفطار المليون صائم» بالتعاون مع اللجنة المصرية ، حيث يتم تجهيز وتوزيع وجبات إفطار ساخنة يوميًا، لتصل إلى الأسر الفلسطينية في أماكن وجودها داخل القطاع رغم كل التحديات.

يُعد جزء من مكونات الوجبات بأيدي متطوعي الهلال الأحمر المصري داخل «المطبخ الإنساني» في الشيخ زويد، ليتم إمداد اللجنة المصرية به ليكتمل الطهى والتجهيز داخل مطبخ «زاد العزة الرمضاني» في قطاع غزة، لتُقدَّم الوجبات ساخنة وقت الإفطار، حفاظًا على جودتها وكرامة الصائمين.

يوميًا يعمل متطوعو الهلال الأحمر المصري كخلية نحل منذ ساعات الصباح الأولى؛ لتفويج المواد الغذائية الأساسية إلى اللجنة المصرية بالقطاع، في مشهد إنساني يعكس معنى التكافل والتضامن.