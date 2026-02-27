قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء

الحكم طارق مجدي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام بـ الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد إف سي، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأسبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» لموسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مواجهات، مقابل خسارة وحيدة منذ انطلاق المسابقة.

في المقابل، يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، بعدما فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مناسبات، بينما تلقى 5 هزائم.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم الساحة: طارق مجدي

مساعد أول: أحمد حسام طه

مساعد ثان: هاني خيري

حكم رابع: هيثم الشريف

حكم تقنية الفيديو VAR: محمد الشناوي

مساعد VAR: خالد حسين

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

