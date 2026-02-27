قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوارديولا عن صيام مرموش لشهر رمضان: يعتنى به جيدا

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على صيام لاعبو الفريق الأول لشهر رمضان.

وأضاف جوارديولا في تصريحات صحفية: ريان آيت نوري، وريان شرقي، وعمر مرموش، وعبدالقادر خوسانوف، على تواصل مستمر مع أخصائي التغذية والأطباء في النادي لتقديم أفضل مساعدة ممكنة لهم، إنهم معتادين على ذلك.

وعما إذا كان سيتم مراعاة أوقات الصيام خلال شهر رمضان في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية ضد ليدز، أجاب بيب جوارديولا: لا، يتم الاعتناء بهم جيدًا، وهم يعرفون كيف يتم التعامل مع هذه المواقف.

وأكد: إنهم يتبعون هذه التقاليد الدينية، وبالطبع لدينا أخصائيو تغذية جيدون، وهم يتكيفون مع ما يحتاجه الفريق، أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارًا في السن، لقد اعتادوا على اللعب لسنوات عديدة خلال هذه الفترة.

وأفاد بيب جوارديولا في تصريحاته بالحديث عن مواجهة ريال مدريد مجددًا في دوري أبطال أوروبا: بالنسبة لنادينا، كلما لعبنا ضد أفضل الفرق في تاريخ هذه البطولة، نتعلم ونتطور ونصبح أفضل في المستقبل.

وعن ضغط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بالنسبة لـ أرسنال، أردف بيب جوارديولا في تصريحاته قائلًا: لا أتذكر، لست هنا لأقدم نصائح لميكيل أرتيتا.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

