جوارديولا عن صيام مرموش لشهر رمضان: يعتنى به جيدا

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على صيام لاعبو الفريق الأول لشهر رمضان.

وأضاف جوارديولا في تصريحات صحفية: ريان آيت نوري، وريان شرقي، وعمر مرموش، وعبدالقادر خوسانوف، على تواصل مستمر مع أخصائي التغذية والأطباء في النادي لتقديم أفضل مساعدة ممكنة لهم، إنهم معتادين على ذلك.

وعما إذا كان سيتم مراعاة أوقات الصيام خلال شهر رمضان في تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية ضد ليدز، أجاب بيب جوارديولا: لا، يتم الاعتناء بهم جيدًا، وهم يعرفون كيف يتم التعامل مع هذه المواقف.

وأكد: إنهم يتبعون هذه التقاليد الدينية، وبالطبع لدينا أخصائيو تغذية جيدون، وهم يتكيفون مع ما يحتاجه الفريق، أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارًا في السن، لقد اعتادوا على اللعب لسنوات عديدة خلال هذه الفترة.

وأفاد بيب جوارديولا في تصريحاته بالحديث عن مواجهة ريال مدريد مجددًا في دوري أبطال أوروبا: بالنسبة لنادينا، كلما لعبنا ضد أفضل الفرق في تاريخ هذه البطولة، نتعلم ونتطور ونصبح أفضل في المستقبل.

وعن ضغط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بالنسبة لـ أرسنال، أردف بيب جوارديولا في تصريحاته قائلًا: لا أتذكر، لست هنا لأقدم نصائح لميكيل أرتيتا.