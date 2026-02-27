رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمد البربري بالزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة

أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن خالص تهنئته للدكتور محمد البربري، أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية طب قصر العيني، بمناسبة منحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة، إحدى أعرق المؤسسات الطبية والجراحية على مستوى العالم، وذلك تقديرًا لإسهاماته العلمية والمهنية البارزة في تطوير منظومة التدريب الجراحي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التكريم الدولي الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرة أكاديمية ومهنية مشرفة، ويجسد المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الدكتور محمد البربري في الأوساط الطبية العالمية، كما يمثل شهادة تقدير جديدة لمدرسة قصر العيني الجراحية العريقة داخل كلية طب قصر العيني، ودورها التاريخي في إعداد أجيال من الجراحين المتميزين، وإسهامها المستمر في تطوير التعليم والتدريب الطبي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الدولي المتنامي لجامعة القاهرة وكوادرها العلمية، ويؤكد قدرة مؤسساتها الأكاديمية على المنافسة في المحافل العالمية، بما يعزز من مكانة الجامعة وريادتها في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.