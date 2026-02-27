الترجي التونسي يحدد موعد مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي رسميًا موعد مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، والتي ستقام يوم الأحد 15 مارس المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الذهاب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين على أرضية ملعب رادس.

في المقابل، تُقام مباراة الإياب يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.