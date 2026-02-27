موعد ومكان مباراة الأهلي والترجي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير الأهلي المواجهة الهامة والمصيرية أمام الترجي التونسي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل خطوة جديدة نحو استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن القلعة الحمراء في النسخة الأخيرة.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك" الترجي يحدد موعد مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام العاشرة مساءً على الملعب الأولمبي حماد العقربي في رادس"

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أفريقيا، ومن بينها مباراة الأهلي والترجي، فهي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.