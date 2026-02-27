كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم

كشفت ولينج الصينية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب Wuling Hongguang Mini EV، والتي تأتي من فئة الهاتشباك ذات الحجم الصغير، مع حزمة من التجهيزات، والمنظومة الخضراء التي تحد من الانبعاثات الكربونية.

وتواصل ولينج تطوير سيارتها الكهربائية الصغيرة ضمن شراكتها الصناعية مع سايك وجنرال موتورز تحت مظلة مشروع SAIC-GM-Wuling، وهو التعاون الذي قدم الجيل الأول من ميني EV في عام 2020.

ولينج MINI

أبعاد وتصميم Wuling Hongguang Mini EV

تعتمد Wuling Hongguang Mini EV على قاعدة عجلات بطول 2.190 متر، فيما يبلغ طولها الإجمالي 3.268 متر، وعرضها 1.520 متر، و1.575 متر للارتفاع.

ويتسم التصميم الخارجي بالبساطة مع مصابيح أمامية دائرية تعمل بتقنية LED، ومصابيح ضباب، إضافة إلى جنوط بتصميم عصري يتناسب مع طبيعة السيارة، وتعتمد النسخة الجديدة مفهوم الـ 4 أبواب، مع باب خلفي مخصص لمنطقة التخزين بأسلوب هاتشباك.

ولينج MINI

المحرك الكهربائي لسيارة ولينج MINI

من الناحية الميكانيكية، تعتمد ولينج ميني على محرك كهربائي بقوة 30 كيلوواط، أي ما يعادل 42 حصانًا، مثبت على المحور الخلفي، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسيط يتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية.

تجهيزات السيارة Wuling Hongguang Mini EV

تضم مقصورة السيارة Wuling Hongguang Mini EV مجموعة من التجهيزات التي تلبي الاحتياجات اليومية، من بينها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وإضاءة داخلية، إضافة إلى نظام قفل مركزي للأبواب.

ولينج MINI

السعر المتوقع لسيارة Wuling Hongguang Mini EV

تشير تقارير عالمية إلى أن السعر المتوقع للسيارة سيتراوح بين 6,545 و7,420 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل نحو 44,800 إلى 50,800 يوان صيني، وهذا النطاق السعري يضعها ضمن أكثر السيارات الكهربائية اقتصادية في الأسواق التي تُطرح بها.