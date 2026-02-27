تسارع مذهل.. ماذا تقدم أودي RS5 الجديدة كليا؟

كشفت أودي الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة RS5 المقدمة عالميًا، والتي تعد واحدة من أبرز طرازات الأداء العالي، حيث تتمتع بقدرات فنية مميزة من ناحية التسارع والإنطلاق، إلى جانب تصميم عصري، وتجهيزات متنوعة.

محرك وأداء أودي RS5

تعتمد أودي RS5 في جيلها الجديد على نظام هجين يجمع بين محرك سداسي الأسطوانات سعة 2.9 لتر مزود بشاحني توربو ومحرك كهربائي مدعوم بحزمة بطاريات تبلغ سعتها 25.9 كيلوواط ساعة.

أودي RS5

يولد المحرك قوة قدرها 502 حصان مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، بينما تعمل المنظومة الكهربائية على تعزيز الأداء ورفع الكفاءة. وعند دمج القوتين.

حيث تصل القدرة الإجمالية إلى 630 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 825 نيوتن متر، ما يضع السيارة في نطاق السيارات عالية الأداء ضمن فئتها، ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

أودي RS5

تسارع قوي ومدى كهربائي يصل إلى 87 كيلومترًا

تعتمد المنظومة الهجينة على قدرات كهربائية بجهد 400 فولت، بينما تتسارع RS5 من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 285 كيلومترًا في الساعة، محددة إلكترونيًا، كما يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 87 كيلومترًا اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط.

أودي RS5

تصميم سيارة أودي RS5 الجديدة

يحمل الطراز الجديد ملامح تصميمية حادة، مع إطلالة السيدان أو الواجن، وتأتي السيارة بشبكة أمامية كبيرة باللون الأسود تتضمن فتحات تهوية متعددة لتعزيز تدفق الهواء إلى المحرك وأنظمة التبريد، وتعمل المصابيح الأمامية بتقنية LED مع تصميم نحيف، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية قياس 21 بوصة، وتظهر فتحات عادم مزدوجة تؤكد الطابع الرياضي، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية، وحساسات أمامية وخلفية.

أودي RS5

تقنيات داخلية وأنظمة دعم متقدمة

توفر RS5 باقة من التقنيات التي تجمع بين الطابع الرياضي والوظائف العملية، وتتكامل أنظمة مساعدة السائق مع تجهيزات الرفاهية لتقديم تجربة قيادة متوازنة، وتشمل المنظومة أنظمة حماية متقدمة، إلى جانب تقنيات مراقبة محيط السيارة، بما يعزز مستويات الأمان والثبات.