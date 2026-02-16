قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بمدى يصل لـ 751 كم .. ماذا تقدم أودي E7X الكهربائية الجديدة؟

أودي E7X
أودي E7X
صبري طلبه

عززت أودي الألمانية من تواجدها عالميًا، من خلال النسخة E7X الكهربائية، والتي صممت بإطلالة عصرية تنتمي إلى الفئة الرياضية، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات.

أبعاد وتصميم أودي E7X

تعتمد أودي E7X على هيكل بأبعاد وتصميم رياضي، إذ يبلغ طولها نحو 5049 مم، بينما يصل العرض إلى 1997 مم، مع ارتفاع يبلغ 1710 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3060 مم، وهذه الأرقام تضع السيارة ضمن الفئة الكبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع جنوط أنيقة كبيرة الحجم، وإضاءة بتقنية LED بالناحية الأمامية والخلفية.

أودي E7X

يحافظ الطراز على ملامح تصميمية قريبة من النموذج الاختباري الذي قُدم في معرض قوانغتشو للسيارات، مع واجهة تتضمن شعار AUDI مضاء بتقنية LED بشكل كامل، ويظهر في الجزء العلوي من السقف مستشعر LiDAR  لدعم أنظمة القيادة المتقدمة.

أودي E7X

خيارات وأداء أودي E7X

تتوفر أودي E7X بعدة خيارات ميكانيكية، حيث تعتمد النسخة الأساسية على محرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة تصل إلى 402 حصان، بينما تتوفر نسخة أعلى مزودة بمحركين ونظام دفع رباعي، تولد قوة إجمالية تبلغ 671 حصاناً.

أودي E7X

وتعتمد السيارة على بطاريتين بسعة 100 كيلوواط ساعة و109.3 كيلوواط ساعة، تعملان ضمن بنية كهربائية بجهد 800 فولت، ما يسمح بشحن سريع وكفاءة أعلى في إدارة الطاقة. 

أودي E7X

ويتراوح مدى القيادة بين نحو 615 كيلومتراً ويصل في بعض النسخ إلى 751 كيلومتراً وفق دورة الاختبار المعتمدة، وهو رقم يعزز قدرة السيارة على تلبية الاستخدامات والرحلات الطويلة دون الحاجة المتكررة لإعادة الشحن.

أودي أودي E7X سيارة أودي E7X السيارة أودي E7X سيارة أودي E7X الجديدة أودي E7X الرياضية

