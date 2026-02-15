قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار ريفيان R2 الجديدة في السعودية | صور

كشفت شركة ريفيان عن طرازها الجديد ريفيان R2 الجديدة ، وتنتمي R2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 ريفيان R2 الجديدة

مواصفات ريفيان R2 الجديدة

زودت سيارة ريفيان R2 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بيضاوية رأسية، وبها شريط إضاءة أفقي ممتد يعطي انطباع بالعرض والقوة، واستوحت الشركة التصميم من البساطة الراقية لسيارات رينج روفر الكلاسيكية، وبها خط حزام منخفض، ونوافذ جانبية مستقيمة لتوفر رؤية بانورامية شاملة للطريق.

محرك ريفيان R2  الجديدة

تصل قوة سيارة ريفيان R2 الجديدة علي قوتها إلي 656 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 825 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

تدعم سيارة ريفيان R2 الجديدة منافذ NACS القياسية، مما يعني إمكانية شحنها في معظم المحطات السريعة، وذلك ينهي ما يعرف بـ قلق المدى، وبها نظام التعليق الذي يعتمد على ممتصات صدمات مونرو شبه النشطة يقوم بعمل جبار في موازنة السيارة لأنه يمنح نعومة فائقة على طرقات الإسفلت السريعة، ويتحول إلى صلابة مدروسة عند الانعطافات الحادة أو عند اجتياز الطرق الوعرة.

سعر ريفيان R2  الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ريفيان R2  الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 168 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ريفيان R2  الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ريفيان في صناعة السيارات

تأسست شركة ريفيان عام 2009 على يد آر جيه سكارنج، وبدأت كـ "مينستريم موتورز" قبل الاستقرار على اسمها الحالي والتركيز على السيارات الكهربائية المستدامة.

أحدثت ريفيان نقلة نوعية بإطلاق شاحنة R1T وSUV طراز R1S القائمة على منصة "سكيت بورد" المرنة، وحققت اكتتاب عام ضخم في عام 2021 بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، مع دعم قوي من أمازون وفورد.

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مالي تمدد ترخيص منجم "لولو" للذهب لمدة 10 سنوات إضافية

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

صورة أرشيفية

الجيش الأمريكي يعترض ناقلة نفط مخالفة للعقوبات في المحيط الهندي

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

