أسعار ريفيان R2 الجديدة في السعودية | صور

كشفت شركة ريفيان عن طرازها الجديد ريفيان R2 الجديدة ، وتنتمي R2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات ريفيان R2 الجديدة

زودت سيارة ريفيان R2 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بيضاوية رأسية، وبها شريط إضاءة أفقي ممتد يعطي انطباع بالعرض والقوة، واستوحت الشركة التصميم من البساطة الراقية لسيارات رينج روفر الكلاسيكية، وبها خط حزام منخفض، ونوافذ جانبية مستقيمة لتوفر رؤية بانورامية شاملة للطريق.

محرك ريفيان R2 الجديدة

تصل قوة سيارة ريفيان R2 الجديدة علي قوتها إلي 656 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 825 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

تدعم سيارة ريفيان R2 الجديدة منافذ NACS القياسية، مما يعني إمكانية شحنها في معظم المحطات السريعة، وذلك ينهي ما يعرف بـ قلق المدى، وبها نظام التعليق الذي يعتمد على ممتصات صدمات مونرو شبه النشطة يقوم بعمل جبار في موازنة السيارة لأنه يمنح نعومة فائقة على طرقات الإسفلت السريعة، ويتحول إلى صلابة مدروسة عند الانعطافات الحادة أو عند اجتياز الطرق الوعرة.

سعر ريفيان R2 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ريفيان R2 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 168 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ريفيان R2 الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ريفيان في صناعة السيارات

تأسست شركة ريفيان عام 2009 على يد آر جيه سكارنج، وبدأت كـ "مينستريم موتورز" قبل الاستقرار على اسمها الحالي والتركيز على السيارات الكهربائية المستدامة.

أحدثت ريفيان نقلة نوعية بإطلاق شاحنة R1T وSUV طراز R1S القائمة على منصة "سكيت بورد" المرنة، وحققت اكتتاب عام ضخم في عام 2021 بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، مع دعم قوي من أمازون وفورد.