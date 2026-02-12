قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. سيتروين C4 ام اوبل كورسا 2026

سيتروين C4 ام اوبل كورسا 2026
سيتروين C4 ام اوبل كورسا 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيتروين C4 و اوبل كورسا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وحساسات خلفيه، وبها حساسات اماميه، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

سيتروين C4 موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تحتوي سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل كورسا موديل 2026

اوبل كورسا موديل 2026

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 سيتروين C4 اوبل كورسا موديل 2026 السيارات الهاتشباك مستقبل صناعة السيارات سيتروين C4 موديل 2026 C4 موديل 2026

