مرسيدس بنز 200 أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز 200 موديل 1981 ، وتنتمي بنز 200 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس بنز 200 موديل 1981 الخارجية

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

تمتلك سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1981 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج امامية .

محرك مرسيدس بنز 200 موديل 1981

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

تحصل سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1981 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس بنز 200 موديل 1981 الداخلية

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

زودت مقصورة سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1981 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس بنز 200 موديل 1981

تباع سيارة مرسيدس بنز 200 موديل 1981 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .