السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية إرتفاع ضحايا غرق عبارة في نهر النيل بالسودان إلى 21 شخصا.

وكانت شبكة أطباء السودان في وقت لاحق أفادت بأن أكثر من (27) شخصًا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا مساء أمس في منطقة "طيبة الخواض" بمحلية شندي، إثر غرق عبّارة كانت تنقلهم بين طيبة الخواض و"ديم القراي".

وفي بيان لها ، ذكرت الشبكة أنه جرى انتشال أكثر من (15) جثمانًا.

وأشارت الشبكة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إنتشال (6) أشخاص قبل غرقهم.

بينما تتواصل عمليات البحث من قبل أهالي المنطقة وقوات الدفاع المدني الحكومي للعثور على بقية المفقودين.