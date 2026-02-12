قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إى تاكس توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

وقّعت شركة «إي تاكس»، إحدى المؤسسات التابعة لوزارة المالية، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت مصر»، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من معرض AI Everything Egypt – GITEX Cairo 2026، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي الضريبي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الجانبين، يشمل تقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأنظمة الضريبية، وتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات وتنمية المهارات من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة داخل المنظومة الضريبية.

وتتضمن المذكرة عددًا من المسارات الأساسية، أبرزها: تقييم وتحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأنظمة الضريبية الحالية والمستقبلية، ومشاركة مايكروسوفت خبراتها العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الحوكمة وأدوات تقييم المخاطر، فضلًا عن إعداد خارطة طريق لبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بمنظومة الضرائب، واستكشاف حلول سحابية متقدمة لدعم البنية التحتية الرقمية لمصلحة الضرائب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحوري الذي تقوم به شركة «إي تاكس» بوصفها الذراع التكنولوجية الداعمة لمصلحة الضرائب المصرية، والمسؤولة عن تطوير الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تمكّن المصلحة من مواكبة المعايير الدولية في الإدارة الضريبية.

ويمثل توقيع هذه المذكرة نقطة انطلاق لشراكة واسعة بين الجانبين، تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحفيز الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة الممول، وتحليل البيانات الضريبية بكفاءة واحترافية أعلى.

