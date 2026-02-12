قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز على أستون فيلا .. زد إف سي يواجه وإستوريل البرتغالي في دوري زد الدولي للناشئين

عبدالله هشام

انطلقت الجولة الأولى من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة ZED International League على ملاعب زد بارك، بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية.

في المباراة الأولى التي جمعت زد إف سي المصري مع أستون فيلا الإنجليزي، فاز زد إف سي بهدفين نظيفين 2-0، ليصل رصيده إلى 3 نقاط، وسجل الأهداف كل من بلال أحمد عبد الرحيم إبراهيم وأدهم هاني محمد صلاح الدين.

وفي المباراة الثانية، تعادل إستوريل البرتغالي مع رايت تو دريم المصري بنتيجة 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث سجل هدف إستوريل ليوناردو فيريرا، بينما أحرز هدف رايت تو دريم علي محمد علي.

وفي المباراة الثالثة، تمكن نادي أسيك الإيفواري من الفوز على نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1، ليصل رصيده إلى 3 نقاط، وسجل أهداف أسيك كل من بارونجو تشانس وماهيه يرام، فيما أحرز هدف فيسيل كوبي اللاعب أوكاياما ناناتو.

ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية، حيث يلتقي أسيك الإيفواري مع زد إف سي المصري الساعة 10:00 صباحًا، وفيسيل كوبي الياباني مع رايت تو دريم المصري الساعة 11:30 صباحًا، وأستون فيلا الإنجليزي مع إستوريل البرتغالي الساعة 1:00 ظهرًا.

وتستكمل البطولة بمباريات الجولة الثالثة بعد الاستراحة، حيث يلتقي رايت تو دريم المصري مع أسيك الإيفواري الساعة 5:00 مساءً، وإستوريل البرتغالي مع زد إف سي المصري الساعة 6:30 مساءً، وفيسيل كوبي الياباني مع أستون فيلا الإنجليزي الساعة 8:00 مساءً.

وتعد البطولة امتدادًا لجهود نادي زد الرياضي في الاستثمار طويل المدى في قطاع الناشئين، إذ توفر للفرق المشاركة فرص احتكاك دولي حقيقي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية والاحتراف الخارجي. كما تعكس البطولة ريادة نادي زد الرياضي في تنظيم فعاليات دولية للشباب والناشئين، وتقديم منصة متميزة لاختبار المهارات الفنية والتكتيكية أمام أساليب لعب مختلفة من مختلف دول العالم.

ويُشار إلى أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تُنظم ضمن استراتيجية نادي زد الرياضي طويلة المدى لتطوير قاعدة الناشئين في مصر، كما يُعد النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية مخصصة للشباب والناشئين، لتوفير فرصة للاحتكاك الدولي وتطوير مهارات اللاعبين على أعلى مستوى. كما تُقام جميع مباريات البطولة على ملاعب زد بارك بمدينة الشيخ زايد، ما يعكس حرص النادي على تقديم بيئة متكاملة وآمنة لمنافسات دولية عالية المستوى.
  

